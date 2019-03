Brand verwoest sportkantine in Vlaardingen

Een brand heeft de sportkantine van voetbalvereniging Deltasport in Vlaardingen in de as gelegd. De brand brak donderdag in de vroege ochtend uit. Het gebouw aan de Kooikersweg werd eerder deze week ook al getroffen door een brand.

De brandweer liet rond 05.30 uur weten dat de kantine van de voetbalclub niet meer te redden is. Wel is het oude tribunegebouw gespaard gebleven. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, maar die nam rond 06.30 uur af. De brandweer blijft nablussen en gaat de oorzaak onderzoeken.