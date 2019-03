Burgemeester Zeist: ontluisterend beeld

Burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist, die mede om het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) had gevraagd, noemt de conclusies van de onderzoeken naar Michael P. ontluisterend. ,,De conclusies baren mij ernstig zorgen over de veiligheid en veiligheidsbeleving in de samenleving van Den Dolder en wijde omgeving.”

Janssen vraagt zich af op de instelling waarin P. verbleef, de samenleving voldoende veiligheid kan bieden. Hij heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd, ,,welke concrete maatregelen hij daadwerkelijk neemt, die de veiligheid en veiligheidsbeleving in Den Dolder versterken”.

Fivoor, de instelling waarin P. verbleef, zegt in een verklaring alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen. Fivoor laat weten te werken aan een goede relatie met de gemeente en de directe omgeving van de kliniek. Zo heeft Fivoor direct een verbeterplan opgesteld om ,,het geschonden vertrouwen” te herstellen. Er is bijvoorbeeld periodiek overleg met onder meer de gemeente.