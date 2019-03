Een van gewonden aanslag Utrecht overleden

Een van de gewonden van de aanslag in Utrecht is donderdag overleden. Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern. Het dodental van de aanslag komt daarmee op vier.

Een van de twee andere zwaargewonden, een 20-jarige vrouw uit Utrecht, ligt nog in het ziekenhuis. Een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein werd dinsdag ontslagen.

Via Facebook schrijft de zoon van het laatste slachtoffer over diens overlijden. ,,Wat deze man de afgelopen elf dagen heeft moeten meemaken is verschrikkelijk. Hij heeft in deze dagen zoveel pijn geleden, dat is onbeschrijfelijk.” De uitvaart van de man vindt in besloten kring plaats. Er komt nog wel gelegenheid om te condoleren.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Gökmen T. nu van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristische oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. T. zou vorige week maandag in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur hebben geopend.

Eind volgende week neemt de raadkamer in Utrecht een beslissing over verlenging van het voorarrest van T.