Familie Faber praat met Dekker over vergoeding

De familie van de vermoorde Anne Faber gaat met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in gesprek over een schadevergoeding. De minister heeft het initiatief genomen voor het gesprek erover. Dat stelt Hans Faber, de oom van Anne, die optreedt als woordvoerder van de familie.

Over de concrete inhoud van het gesprek en de hoogte van een eventuele vergoeding kan hij niets zeggen. Volgens Faber geeft het initiatief wel aan ,,hoe Dekker erin staat”. In een persoonlijk gesprek heeft Dekker ook al namens de overheid excuus aangeboden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties Justitie en Veiligheid en de Gezondheidszorg en Jeugd publiceerden donderdag harde rapporten over de onterechte vrijheden die de moordenaar van de 25-jarige Anne Faber had tijdens zijn verblijf in de instelling in Den Dolder.