Half miljoen tulpen fleuren Amsterdam op

De stad Amsterdam wordt de komende weken opgefleurd door meer dan een half miljoen tulpen, in de volle grond en in potten. De opening van dit vijfde Tulp Festival Amsterdam is donderdag en vanaf komend weekend moeten de tulpen op zo’n 90 locaties in alle stadsdelen te zien zijn.

Afgelopen november zijn er 25.000 duurzaam gekweekte tulpenbollen geplant op de Apollolaan en daar valt donderdag het startsein voor het festival. Ook is daar de doop van een de witte ‘Peace’-tulp, ter ere van de ‘bed-in’ van John Lennon en Yoko Ono in het nabijgelegen Hilton Hotel, nu vijftig jaar geleden.

Aan het festival doen scholen, winkeliers, bedrijven, instellingen en musea mee. Die hadden al bollen geplant of plaatsen nu potten met tulpen in hun tuinen, perkjes, balkons of entrees. Zo drijven er potten met tulpen in de vijver bij het Museumplein en zijn delen van de IJ-oevers versierd.