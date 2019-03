Ilse DeLange, Ronnie Flex en Maan op Parkpop

AMSTERDAM – Ilse DeLange, Ronnie Flex en zijn Deuxperience-band en Maan behoren tot de eerste namen die op Parkpop staan. Ook Walk Off The Earth, Blackbird en Judy Blank treden op, zo maakte de organisatie donderdag bekend.

Parkpop vindt dit jaar plaats op 30 juni in het Haagse Zuiderpark. Het gratis toegankelijke festival is onderdeel van het Parkpop-festivalweekend, dat op vrijdag 28 juni begint met Parkpop Downtown in de binnenstad van Den Haag. Op de zaterdag is Parkpop Saturday Night in het Zuiderpark.

De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt.