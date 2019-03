Krant sleept Kerkrade voor rechter om beelden

Dagblad De Limburger sleept de gemeente Kerkrade voor de rechter omdat de gemeente camerabeelden op internet publiceerde van een verslaggever van de krant in het stadhuis.

In kort geding eist de krant verwijdering van de beelden. De journalist was op 27 februari in het stadhuis tijdens een besloten vergadering van de vertrouwenscommissie over de burgemeestersvoordracht. Hij hoorde daar in de gang bij de vergaderzaal via een luidspreker de naam van Heerlens burgemeester Ralf Krewinkel vallen, die tweede op de voordracht stond. Na publicatie in de krant leidde dit tot het opstappen van Krewinkel als burgemeester van Heerlen.

Kerkrade deed vervolgens aangifte van afluisteren, maar justitie seponeerde dat. Volgens De Limburger is publiceren van de beelden een poging de journalist aan de schandpaal te nagelen. Kerkrade is „een slechte verliezer”, vindt hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger.