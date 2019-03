Nieuw kinderschoenenmerk Bear & Mees is diervriendelijk én hip

Hippe en duurzame kinderschoenen met dierenprint van gerecyclede petflessen; bij het onlangs gelanceerde kinderschoenenmerk Bear & Mees is het allemaal mogelijk. Er wordt al door moeders gevraagd of de schoenen ook in maat 39 verkrijgbaar zijn. Initiatiefnemer Ellen Rijntjes, een schoenenvrouw pur sang: “Ik ben net live, maar misschien krijg ik ook wel een vraag van vaders.”

Uit frustratie is Ellen een half jaar geleden zelf kinderschoenen gaan ontwerpen. Het viel haar op, toen ze zelf kinderen kreeg, dat er te weinig leuk uitziende, kwalitatieve en betaalbare kinderschoenen te koop zijn. “Ik heb twee zonen, Beer en Mees. Wat grappig dat jij je zonen naar dieren hebt vernoemd, zo zei iemand een keer tegen mij. Daar had ik nooit bij stilgestaan, maar ik zag meteen een logo voor me met het thema dieren. Ik heb er ‘Bear’ van gemaakt, omdat ik internationaal denk.”

Unisex schoenen

Na tien jaar de schoenenlijn voor vriendin Fabienne Chapot ontworpen, geproduceerd en verkocht te hebben, is het nu tijd voor de wat kleinere maten. “We verkopen schoenen, alleen online, voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar, maat 25 tot en met 34, voor jongens en meisjes. Alle schoenen zijn unisex, zodat je ze gewoon kunt doorgeven bij zowel een zoon als een dochter.”

De schoenen zijn diervriendelijk, duurzaam, vrolijk en hebben als thema dieren. “Zo verkoop ik sneakers van organisch katoen en winterschoenen van vegan leer. Vaak hebben deze een geitenwollensokken imago, maar je kan er echt iets hips van maken. De schoenen hebben een aantrekkingskracht op kinderen én ik geef een boodschap mee. Zo is er een schoenenlijn met een oceaanthema, die vissenprintjes hebben. Deze zijn van gerecyclede petflessen gemaakt.”

Voor veel kinderen en ouders zijn veters een frustratie, dus hebben alle schoenen klittenband. De zomerschoenen hebben een badstoffen voering van binnen, die je kan wassen. “Mijn kinderen willen in de zomer geen sokken aan. Met deze schoenen hoeft dat ook niet. Ze krijgen geen zweetvoeten en je kunt het zooltje wassen.’

Beschermde neus

Een veel gehoorde klacht van moeders is dat schoenen zo snel slijten, met name de neus van de schoen. “Met twee zonen in huis wordt er veel gevoetbald, gerend en gefietst. De schoenen hebben een beschermde neus, waardoor ze veel langer mee gaan.” Ellen heeft de schoenen qua prijs bewust laag gehouden, omdat ze de prijzen van kinderschoenen veel te hoog vindt.

En dragen Ellen haar zoontjes zelf ook de schoenen met hun eigen naam? “Mijn zoon van negen krijgt nu wel echt een eigen mening. ‘Doe mij maar gewoon een paar coole Messi schoenen mam’.” Het is algemeen bekend dat de voeten van kinderen snel groter worden. Het is nog maar de vraag of het passend is om de hippe kinderschoenen met druk design straks in een grotere maat te gaan produceren. “Dat moet ik nog ontdekken. Ik krijg nu al verzoeken van moeders, dus wellicht komt er een moedermaten lijn.”