Oud-bewindsman Hans Simons (71) overleden

In zijn woonplaats Renesse is woensdag Hans Simons overleden. Hij was namens de PvdA onder meer staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Simons was 71 jaar. Zijn familie heeft het overlijden bekendgemaakt.

Van 1989 tot 1994 was hij staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet-Lubbers III. Zijn komst naar Den Haag was bij de formatie van het derde kabinet-Lubbers een van de verrassingen. Simons wist zich de weerbarstige materie van zijn portefeuille snel eigen te maken. Hij kwam met een naar hem genoemd plan voor een nieuw verzekeringsstelsel in de gezondheidszorg, het plan-Simons.

Na het staatssecretarisschap werd Simons weer wethouder in Rotterdam. Hij was dat ook al vanaf 1982 tot 1989.

Na zijn vertrek uit Rotterdam werd hij voorzitter van de raad van bestuur van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn te Utrecht.