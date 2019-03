Rapporten over reïntegratie Michael P.

Over de terugkeer van gedetineerden en tbs’ers in de samenleving – en specifiek de reïntegratie van Michael P. – verschijnen donderdag twee rapporten. P., werd vorig jaar veroordeeld voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd keken naar deze casus.

De OVV publiceert een rapport over hoe tijdens de reïntegratie van gedetineerden en van tbs’ers, rekening wordt gehouden met de veiligheid van de samenleving. De Raad keek onder meer hoe gedetineerden die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening worden behandeld. Het onderzoek gebeurde op verzoek van de burgemeester van Zeist, Koos Janssen. Die vroeg om een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in Den Dolder (Zeist), naar aanleiding van de moord op Faber. Michael P. zat in een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij na een eerdere veroordeling.

Zowel de Inspectie Justitie en Veiligheid als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de zaak bestudeerd. Zij stelden een gezamenlijk rapport op, waarin is gekeken naar de manier waarop is besloten over vrijheden en overplaatsingen, en naar de zorgverlening aan P. tijdens zijn gevangenschap.

P. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. Het hoger beroep wordt eind mei inhoudelijk behandeld door het hof in Arnhem.