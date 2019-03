Statenleden beginnen aan hun termijn

Een week en een dag na de Provinciale Statenverkiezingen begint het werk voor alle verkozenen, behalve die in Flevoland. Zij moeten verklaren dat ze trouw zijn aan de Grondwet en aan de andere wetten. Dat doen ze met een eed (,,zo waarlijk helpe mij God almachtig”) of een belofte (,,dat beloof ik”). Daarmee worden ze officieel Statenlid.

Op 27 mei kiezen de Statenleden de Eerste Kamer. En als de formatie in de provincies klaar is, kiezen de Statenleden ook hun dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten.

De verkiezingen werden gewonnen door Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet werd vanuit het niets de grootste partij, voor VVD en CDA. Forum won in Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland. GroenLinks verdubbelde van dertig naar zestig zetels. De SP halveerde, van 70 naar 35 zetels.

Onder de nieuwe Statenleden is Annabel Nanninga. Zij was al fractievoorzitter van Forum in de gemeenteraad van Amsterdam en werd met voorkeursstemmen verkozen in Noord-Holland. Schaker Loek van Wely en Hans Smolders, de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn, worden Statenlid voor Forum in Noord-Brabant. Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema hebben elk twee Statenzetels gewonnen, maar zien af van die plekken.

Bertie Steur, bekend van tv-programma’s Boer Zoekt Vrouw en Expeditie Robinson, wordt Statenlid in Zeeland. Oud-schaatsster Moniek Kleinsman is herkozen in Overijssel.