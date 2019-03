‘Tekortgeschoten in bescherming maatschappij’

De overheid is tekortgeschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten. Dat constateert minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) na lezing van de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hij neemt alle aanbevolen maatregelen over.

De rapporten schetsen een ,,pijnlijk beeld”, stelt Dekker, die schrijft ,,diep geraakt” te zijn. Hij wil met de maatregelen laten zien dat ,,we door deze afschuwelijke gebeurtenis een harde les hebben geleerd”.

Dekker noemt het ,,zeer onwenselijk” dat verdachten die behandeling in tbs nodig hebben, die kunnen ontlopen door niet mee te werken aan onderzoek en stelt dat dat niet langer kan gebeuren.

Daarnaast wordt een gestructureerde risicotaxatie en delict-analyse verplicht gesteld. Maatschappelijke risico’s bij het toekennen van vrijheden aan gedetineerden gaan zwaarder wegen.

Bij uitplaatsing naar forensische zorg wordt het mogelijk gemaakt om ook zonder toestemming van een gedetineerde informatie te delen. Omdat Michael P. dat had geweigerd, was de kliniek in Den Dolder niet op de hoogte van zijn zedenverleden.

De huidige groep gedetineerden die zijn uitgeplaatst naar klinieken en die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, is volledig doorgelicht. Uit voorzorg zijn waar nodig toegekende vrijheden ingetrokken, schrijft de minister.