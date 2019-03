Blokker maakt reclame voor Oranje-vrouwen

Als Lieke Martens, Jackie Groenen, Vivianne Miedema en de andere speelsters van Oranje komende zomer op het WK vrouwenvoetbal spelen, is dat ook terug te zien bij honderden Blokkers in Nederland. De winkelketen heeft een deal gesloten met voetbalbond KNVB. De winkels zullen bijvoorbeeld merchandise voor de Oranje Leeuwinnen verkopen. Ook krijgen de filialen speciale versiering.

Het gaat volgens Blokker en de KNVB om de grootste deal in de geschiedenis van de ‘Oranje Leeuwinnen’, maar financiĆ«le details zijn niet bekendgemaakt.

Het WK voetbal voor vrouwen wordt van 7 juni tot en met 7 juli gehouden in Frankrijk. Nederland zit in een poule met Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland. De Oranje-dames zijn regerend Europees kampioen. Die titel werd in 2017 behaald in eigen land.