Jongens opgepakt voor dreigtelefoontje AH

De politie heeft vrijdagochtend twee jongens van 12 en 13 jaar aangehouden voor een dreigtelefoontje waardoor donderdagavond een filiaal van supermarkt Albert Heijn in Eindhoven werd ontruimd. Volgens een woordvoerder van de politie leidde speurwerk naar het gebruikte telefoonnummer en het jonge duo.

De twee Eindhovense jongens zitten vast en worden verhoord. De politie wil vooral weten wat hun motief was. Ook hun ouders zijn geïnformeerd.

Een jeugdofficier van justitie zal bepalen of de tieners worden vervolgd of dat een alternatieve straf op zijn plaats is.

Volgens regionale media werd in het telefoontje gedreigd met een bloedbad. Het dreigement was zo verontrustend dat de politie de supermarkt in winkelcentrum Woensel in allerijl ontruimde.