KamaSutrA weer terug ‘op veler verzoek’

De erotische beurs KamaSutrA begint vrijdag aan een tweede leven. In 2017 was besloten ermee te stoppen maar het erotische lifestyle-evenement is van vrijdag tot en met zondag terug, in de Jaarbeurs in Utrecht.

Volgens de organisatie is de beurs nieuw leven ingeblazen ,,vanwege de vele verzoeken voor een comeback en de grote vraag naar erotisch vermaak”.

Er zijn onder meer een Swingers Café, een erotisch doolhof, stripshows en een SM-podium. Films worden vertoond in Cinema Erotique. De beurs kondigt aan dit weekend alle voorgaande edities te willen overtreffen.