Minister roept universiteit op tot compensatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft studenten voor twee opleidingen te veel kosten in rekening gebracht. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) vindt dat de universiteit de studenten een deel van het geld moet terugbetalen. Ze kan het echter niet afdwingen.

Het gaat om de deeltijdse masteropleidingen Business Administration en aan de variant Finance & Investments Advanced. De eerste studie kost 34.000 euro en de tweede 8000 euro waar het collegegeld nog bovenop komt. Ook geeft de EUR te veel studiepunten voor de opleidingen.

De universiteit schrijft de extra kosten onder meer toe aan kleinschalige colleges, extra kosten voor docenten vanwege avondonderwijs, extra keuzemogelijkheden, betere collegezalen en meer ondersteuning. De Inspectie van het Onderwijs ziet ,,dit ‘extra’ aanbod als onderdeel van de opleiding”.

,,Ik roep de EUR op haar verantwoordelijkheid te nemen en een compensatieregeling te treffen voor de huidige en eerdere studenten aan wie hogere bedragen in rekening zijn gebracht dan wettelijk is toegestaan”, laat de minister de Tweede Kamer weten. Ze roept de universiteit op ,,proactief te handelen en niet te wachten tot een (oud) student om compensatie vraagt of dit via een rechter afdwingt”.