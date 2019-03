Amersfoort eist geheimhouding rond Koningsdag

Wie uit de school klapt over de voorbereidingen van de viering van Koningsdag in Amersfoort, kan tot 25.000 euro boete krijgen. Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers die op 27 april langs de route van het koninklijk gezelschap staan, hebben van de gemeente moeten tekenen voor geheimhouding, meldt RTL Nieuws.

Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden mag zo’n dwangsom niet. Hij vindt het onwenselijk dat de gemeente Amersfoort dit doet en spreekt van bangmakerij.

De gemeente noemt de hoogte van de boeteclausule ,,in lijn met wat normaal gesproken ook met bedrijven wordt afgesproken. De inhoud van de verklaring is niet geheim. Het is een bezegeling van de wil om zorgvuldig met elkaar samen te werken.”

Ook acht omliggende plaatsen, waaronder Woudenberg, Leusden, Baarn en Barneveld hebben een inbreng bij de invulling van de koningsdagfestiviteiten.