De Galgenwaard staat stil bij aanslag Utrecht

Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord is een minuut stilte gehouden in De Galgenwaard. In het stadion van Utrecht werden de slachtoffers herdacht van de schietpartij bijna twee weken geleden op het 24 Oktoberplein in de stad. De spelers van beide ploegen dragen zwarte rouwbanden.

‘Utrecht buigt nooit’, stond op een groot spandoek dat op de Bunnikside werd ontrold. De supporters van FC Utrecht op die tribune hielden massaal sjaaltjes omhoog toen de spelers het veld opliepen, terwijl zangeres Pia Latoya het lied Amazing Grace zong. Dat deed Latoya afgelopen week ook bij de herdenking op het 24 Oktoberplein.

Op andere spandoeken stonden teksten als ‘Aangeslagen, maar nooit verslagen’ en ‘Samen staan wij sterk, samen zijn wij Utrecht’. Tijdens de minuut stilte werden vier fakkels ontstoken, voor ieder dodelijk slachtoffer één. Langs de lijn pinkte de Utrechtse trainer Dick Advocaat een traantje weg.

Na 18 minuten spelen rolde een ovationeel applaus vanaf de tribunes, bedoeld om de hulpverleners te bedanken die op 18 maart na de schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein in actie kwamen. Het spel lag tijdens de minuut applaus even stil.