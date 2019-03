De Leeuw en Kees & Co in top 5 kijkcijfers

Twee programma’s die deel uitmaken van de vernieuwde zaterdagavond van RTL 4 staan in de top 5 van best bekeken uitzendingen. De Stichting KijkOnderzoek (SKO) meldt dat 1,5 miljoen mensen naar de RTL-comedyserie Kees & Co keken. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur scoorde met 1,7 miljoen kijkers beter.

Ik Vertrek op NPO 1 staat op plek 3 met 1,4 miljoen kijkers, net voor de uitzending van Studio Sport Eredivisie om 22.35 uur. De nieuwe amusementsshow Paul Pakt Uit, met Paul de Leeuw, staat vijfde met 1,2 miljoen kijkers. De presentator tekende vorig najaar een contract bij RTL.

De TV Kantine begon zaterdag aan het tiende seizoen. Met 1,1 miljoen kijkers staat het persiflageprogramma van RTL4 op plek zes van de best bekeken tv-programma’s van zaterdagavond.