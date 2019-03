Duizenden naar Hiltonhotel om John en Yoko

De tentoonstelling van foto’s van de beroemde ‘bed-in voor de vrede’ van Beatle John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono, is bezocht door ongeveer 7000 mensen. Dat meldt het Hiltonhotel in Amsterdam, waar de twee vijftig jaar geleden -in 1969- een week lang in bed lagen voor de wereldvrede.

De expositie ‘Wat gebeurde er in Room 902′ bestond uit vijftig grote foto’s van fotografen als Cor Jaring, Govert de Roos en Claude Vanheye. Bezoekers konden ook de suite, kamer 902, bekijken. Die werd in de jaren 80 gerestyled op basis van adviezen van Yoko Ono en heeft tegenwoordig 702 als kamernummer.

,,Elke dag stonden er rijen mensen bij de lift naar de suite”, zegt Marieke Klosters van het gerenommeerde hotel aan de Amsterdamse Apollolaan. ,,Er kwamen dagelijks honderden mensen op de expositie af en er was heel veel media-aandacht, van Nieuwsuur tot The Washington Post aan toe.”

De tentoonstelling duurde slechts tien dagen en was gratis toegankelijk.