Podcast een week lang centraal op NPO Radio 1

NPO Radio 1 staat van zondag 31 maart tot en met zaterdag 6 april in het teken van de podcast. Zeven dagen lang is er extra aandacht voor het groeiende on demand-aanbod waar de luisteraars uit kunnen kiezen. Ook worden er in de komende dagen nieuwe titels gelanceerd.

Volgens Wim Eikelboom, podcastcoördinator NPO Radio 1, luistert één op de tien mensen weleens naar een podcast. Dat is een audiobestand dat je kan streamen of downloaden en daarna op elk gewenst moment kan beluisteren (on demand-luisteren). Een podcast kan over van alles gaan: een thema, achtergrond, een mening, actualiteit maar het kan ook een veeldelig hoorspel zijn. De themaweek is bedoeld om meer mensen er kennis mee te laten maken.

Populaire podcasts van de NPO zijn bijvoorbeeld die over de Formule 1, maar ook De Krokante Leesmap. In De Week van de Podcast wordt het aanbod uitgebreid met bijvoorbeeld Ik was jou (van Omroep Max), waarin Owen Schumacher praat met mensen die hij in het tv-programma Koefnoen persifleerde. AVROTROS komt met een podcast met economische trucs voor een rijk leven: De Onzichtbare Hand.