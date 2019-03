Bij een ongeval zondagochtend op de A7 bij Zaandam zijn zes mensen gewond geraakt. De twee auto’s die bij het ongeluk betrokken waren, kwamen ieder op een andere weghelft terecht.

De snelweg is tussen knooppunt Zaandam en afslag Zaanstad-’t Kalf in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, over het letsel is nog niets bekend.