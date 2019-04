Aanpak kinderarmoede bij arme werkenden

Bij het terugdringen van kinderarmoede komt er meer aandacht voor het kroost van arme werkenden. Dit is een grote groep die nog onvoldoende wordt bereikt, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark.

Bij het bestrijden van de armoede bij kinderen richten gemeenten zich nu vooral op families in de bijstand. Het kabinet wil met onder meer gemeenten en de Kinderombudsman kijken hoe arme werkenden beter kunnen worden bereikt.

Het voornemen maakt deel uit van een breed pakket maatregelen om kinderarmoede een halt toe te roepen. Het kabinet komt daarmee ook tegemoet aan oproepen uit het parlement.

De inzet is dat ieder kind dat in een gezin met een laag inkomen opgroeit ,,kan meedoen” in de maatschappij, aldus Van Ark. Ze noemt armoede, en zeker kinderarmoede, schrijnend en niet acceptabel in een welvarend land als Nederland.