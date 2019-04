Aanstelling Van Doorn bij Haga is 1 aprilgrap

Het bericht van zondag dat Arnoud van Doorn was benoemd als interim-directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, blijkt een 1 aprilgrap. Dat meldt de school op zijn website.

De school schrijft: ,,Zoals we hadden verwacht is dat nieuws binnen enkele uren viraal gegaan. Vrijwel alle media namen het bericht over, duizenden mensen schreven erover op het internet, sommige politici waren in de war en weer andere stonden gelijk klaar om hun eigen agenda te promoten. Een 1 april grapje, zoals sommigen al was opgevallen. De heer Van Doorn is geen interim-directeur geworden. Wij waarderen de inzet van Arnoud als vrijwilliger binnen de school.”

Ook Van Doorn zelf bevestigt via zijn Facebookpagina dat het gaat om een 1 aprilgrap. ,,Al maandenlang wordt er allerlei onzin en nepnieuws verspreid over de school, het bestuur de leerlingen en mijzelf, dat vervolgens zonder voorbehoud of hoor en wederhoor in de media terechtkomt.”

Van Doorn zit voor de islamitische Partij van de Eenheid in de Haagse gemeenteraad, waar hij eerder namens de PVV in zat.

Het ANP, zondag een van de media die het nieuws brachten, had voorafgaand aan de publicatie telefonisch contact met zowel Van Doorn als de bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het lyceum onder valt. De bestuursvoorzitter refereerde desgevraagd niet aan 1 april. Er was volgens hem nog geen datum bekend waarop Van Doorn zou beginnen, omdat er nog papieren moesten worden opgesteld. Van Doorn verzekerde zondag op sociale media dat het niet om een grap ging.

,,Het ANP heeft, volgens vaste werkwijze van het persbureau, het bericht bij de betrokkenen gecontroleerd op waarheidsgehalte maar is willens en wetens misleid. Dit is een bijzonder kwalijke zaak”, aldus interim-hoofdredacteur Erik Raven.

Van Doorn biedt zijn excuses aan voor diegenen die de grap niet leuk vinden. Hij omschrijft de actie die hij in samenspraak met de school deed als ,,missie geslaagd”.