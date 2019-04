ANWB: snelfietsroutes niet veilig genoeg

Veel snelfietsroutes of fietssnelwegen zijn nog niet veilig genoeg. Dat stelt de ANWB, die negen snelfietspaden door heel Nederland onderzocht.

Een snelfietsroute of fietssnelweg is in het ideale geval een breed fietspad (4 meter of breder) met weinig obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Als er kruisingen zijn, heeft de fietser op de snelfietsroute officieel voorrang, maar dat is lang nog niet overal goed geregeld, stelt de ANWB. Vaak zijn sommige paden te smal en staan er te veel paaltjes op of langs het pad.

Ook zijn er kruisingen waar automobilisten niet goed worden gewaarschuwd voor fietsers.

De overheid wil het fietsgebruik, ook voor langere afstanden, bevorderen. Er ligt al een uitgebreid netwerk aan fietspaden. De komende jaren komt daar nog eens 850 km bij.