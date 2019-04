Atletiekcoach opgepakt op verdenking ontucht

De politie heeft atletiekcoach Jerry M. aangehouden op verdenking van aanranding van en ontucht met minderjarige meisjes. Hij wordt verhoord, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam maandag.

In januari begon de politie onder leiding van het OM een onderzoek naar de 59-jarige Rotterdammer, die werkte bij verschillende sportverenigingen in Nederland. Aanleiding waren onder meer publicaties in de media over ontuchtige handelingen.

Tot nu toe zijn vier aangiften binnengekomen tegen M.