Emoties bij beelden arrestatie Henriquez

De in de rechtbank getoonde beelden van de fatale arrestatie van Mitch Henriquez zorgden maandag voor veel emoties. Zowel bij de nabestaanden van de in 2015 overleden Arubaan als bij de agenten die de arrestatie uitvoerden, aldus hun advocaat. Onder meer de zus en de ex-vriendin van Henriquez keken in tranen opnieuw naar de door omstanders gemaakte filmpjes. Henriquez’ moeder was eerder al de zaal uitgelopen, omdat zij er niet naar wilde kijken.

Maandag begon voor het gerechtshof Den Haag – voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol – het hoger beroep in deze zaak. Voor de behandeling is twee weken uitgetrokken, de uitspraak wordt 19 juni verwacht.

Henriquez overleed een dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag. Er waren vijf agenten nodig om de grote en sterke 42-jarige Henriquez in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie. Twee van de agenten werden strafrechtelijk vervolgd en eind 2017 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. Ze gingen daartegen in beroep.

Omdat de agenten en hun gezinnen na het overlijden van Henriquez ernstig werden bedreigd, zitten ze afgeschermd en anoniem in de zaal. Ze worden aangeduid als DH01 en DH02.

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.