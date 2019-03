MST test nieuwe markeermethode borstkanker

Het Medisch Spectrum Twente (MST) gaat een nieuwe methode om borstkankertumoren te markeren testen. Dat zegt een chirurg van het ziekenhuis in Trouw. Daarmee is MST het eerste ziekenhuis in Europa dat het test. Andere Nederlandse ziekenhuizen zijn ook geïnteresseerd.

Met de nieuwe methode wordt een kleine chip geplaatst die radiogolven uitzendt. Hierdoor is geen radioactief materiaal meer nodig.

,,We denken dat patiënten het prettig vinden dat ze geen radioactief materiaal in hun lichaam krijgen”, aldus oncologisch chirurg Anneriet Dassen van MST in Trouw. Mogelijk is het ook goedkoper dan de oude methode, omdat er minder strenge regels gelden.

Volgens Dassen is het wereldwijd de eerste test van het middel. Ongeveer 170 patiënten doen mee aan de proef, zegt zij in de krant.

In de Verenigde Staten wordt de methode al gebruikt. Daarom ziet Dassen het niet als experimenteel, zegt ze in Trouw. Daarnaast onderhoudt MST contact met een aantal chirurgen die de methode al gebruiken.