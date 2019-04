Er is sprake van een extreem hoge sterfte onder kalfjes in Nederland. Op ruim 1.200 boerderijen is 12 procent van de kalveren binnen twee weken dood. De dieren worden geboren in dramatische omstandigheden met een slechte hygiëne. Veel kalfjes staan soms tot hun knieën in de mest en urine.

Dit blijkt uit inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over dierenwelzijn, die in bezit zijn van RTL Nieuws. Er is al jaren sprake van een ongekend hoge kalversterfte. Zo gingen er van de in totaal anderhalf miljoen geboren kalveren in 2018, 200.000 kalveren binnen twee weken dood. De meeste gingen binnen drie dagen al dood.

Kalveren worden geboren in vervuilde stallen en vaak geven de boeren de pasgeboren kalveren te weinig of vervuilde moedermelk (biest). Dit resulteert in infecties en diarree bij veel dieren. Over alle rundveebedrijven ligt de kalversterfte op 12.5 procent. 5547 rundveebedrijven doen het zelfs nog slechter dan het gemiddelde. Het is volgens Frank van Eerdenburg van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een levensgroot probleem voor dierenwelzijn en gezondheid. Veel landen hebben lagere percentages, wat Nederland een negatief beeld geeft.

Wat is de oorzaak volgens Eerdenburg? Boeren hebben het te druk met de grote hoeveelheid koeien die ze bezitten. Eén persoon kan 80 koeien aan, maar veel boeren hebben 120 of 130 koeien, soms nog meer.