Van zijn moeder heeft Lupa Heil (19), medeoprichter van Buzz Agency, een drive om te ondernemen meegekregen. Hij heeft nooit in de Albert Heijn gewerkt, omdat Lupa al op jonge leeftijd zijn eigen geld verdiende met online werkzaamheden. Zo bedacht hij zijn eigen kledingmerk, is hij een website bureau gestart toen hij 15 jaar oud was om vervolgens zijn eigen blog op Instagram te starten. Binnen een mum van tijd had Lupa 300.000 volgers.

Lupa had al snel door dat hij een talent had voor social media en dat je hier veel mee kunt bereiken, ook als bedrijf. “Ik kwam met mijn blog over lifestyle onderwerpen, zoals architectuur en reisbestemmingen, in contact met influencers. Jochies van 15 jaar oud met een bereik van twee miljoen volgers. Een aantal van hen ging op tournee door Europa en ik dacht: kan ik een van jullie niet managen? Dan help ik ze koppelen aan grote merken.” Zo gezegd, zo gedaan. “Dit was toen influencer marketing net in opkomst was en nog niet zo groot was als nu.”

De geboorte van Buzz Agency

Een half jaar geleden is Lupa met een vriend van de basisschool Buzz Agency gestart, waarmee ze bedrijven ondersteunen in het begrijpen van social media, het uitstippelen van een online strategie en het creëren van campagnes voor merken. “Eerst dacht ik dat we alles moesten aanbieden, maar toen realiseerde ik me dat we beter minder diensten kunnen aanbieden en alleen dát aanbieden, waar we steengoed in zijn.”

Dat zijn twee diensten geworden: Facebook ads en Google adwords, binnen de niche e-commerce. Daarnaast zorgt Buzz Agency voor brand awareness door middel van het creëren van communities op zowel Facebook, Instagram als YouTube. “Dit is de toekomst van marketing. Een Gucci trui van 900 euro gaat nergens over, maar mensen kopen zo’n trui puur om het merk. Je moet als bedrijf daar zijn waar je doelgroep zich bevindt.”

Hoe is het nu met Buzz Agency?

Lupa werkt fulltime en heeft inmiddels een kantoor in Amsterdam. Het bedrijf groeit dusdanig hard dat ze op zoek zijn naar mensen. “Ik ben nu bezig met sollicitaties, want we kunnen de hoeveelheid werk niet meer aan. We zoeken mensen voor stages en voor vast dienstverband. Ik kijk ernaar uit om een team te gaan bouwen en nieuwe input te krijgen. We worden vaak zelf benaderd door bedrijven of de vader van mijn compagnon zorgt ervoor dat we om de tafel bij merken die bij ons passen komen te zitten. Ik ga met mijn werk naar bed en ik sta ermee op.”

Mooiste feedback

“Ik zat hiervoor bij een reclamebureau, waar een nieuw project werd opgezet. De klant, de CEO van het bedrijf, kwam naar mij toe en zei dat hij mij wilde hebben voor de social media. Mijn eigen CEO was het hier niet mee eens, maar was uiteindelijk toch overtuigd. Het project ging toen dusdanig goed dat er een woordenwisseling ontstond wie van de twee mij had ontdekt. Mensen zeggen regelmatig dat ik een groot talent heb.”

Hoe voelt het om een Nederlander om te volgen te zijn?

“Ik ben heel benieuwd hoe ik mezelf ga ontwikkelen en ik ben blij dat ik deze kans krijg. Die heb ik zelf gecreëerd, maar dat het wordt gezien, is natuurlijk fantastisch. Soms vind ik het lastig om stil te staan bij wat ik al bereikt heb. Ik ben immers pas 19. Ik ga maar door waardoor ik het niet meer zie. Zo zijn we drie maanden geleden naar ons kantoor in Amsterdam verhuisd, bij de Zuidas, en daar sta ik nu pas bij stil.”

Wijze les

“Nee durven zeggen. Je moet niet overal ja op zeggen. Soms zijn er opdrachten die we graag willen doen, maar die we op dat moment niet kunnen doen. Ik word heel veel benaderd voor opdrachten en soms moet je ook nee zeggen, ook al zorgt dit voor een teleurstelling. Ik heb weleens een opdracht aangenomen, maar kon toen niet leveren wat er van mij verwacht werd. Ik had te veel hooi op mijn vork genomen. Het is belangrijk dat je kwaliteit blijft leveren.”

Waarin maak jij het verschil?

“Ik denk heel groot. Ik denk altijd dat alles kan, zolang je het maar graag genoeg wilt. Tijdens mijn studie zei ik dat ik ooit een kantoor in Amsterdam wil. Toen lachte iedereen me uit, maar ik bleef gewoon doorgaan. En nu zit ik in Amsterdam. Het is mogelijk, zolang je er maar in gelooft.”