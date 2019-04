Tot 7 jaar cel geëist tegen Limburgse bende

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twaalf verdachten van de zogenoemde Parkstadbende in Limburg celstraffen krijgen opgelegd variërend van een tot zeven jaar. Ze worden beschuldigd van diefstal, heling, woninginbraken, verboden wapen- en drugsbezit.

Samen met nog twee andere verdachten vormden ze volgens de aanklager een criminele organisatie. Dit tweetal komt later deze week bij de kinderrechter in Maastricht voor, omdat zij minderjarig waren. De groep uit de omgeving van Brunssum zou zich van 2015 tot 2017 vrijwel dagelijks bezig hebben gehouden met het stelen van dure auto’s en motoren, het doorverkopen van die gestolen voertuigen of onderdelen daarvan. Ook gebruikten ze de gestolen auto’s volgens het OM bij woninginbraken.

De verdachten die moesten voorkomen, behoren volgens het OM tot de top van de bende, die in totaal zo’n 75 veelal jeugdige leden telde.