Zo zit je de ene dag in een t-shirt op het terras en zo heb je over een paar dagen weer je winterjas nodig. Niets zo veranderlijk als het weer. Anderhalve week geleden begon meteorologisch de lente, maar die kleurt toch echt over een paar dagen wit. Jawel, het gaat sneeuwen deze week.

Vandaag is het nog zacht lenteweer, waarbij we te maken hebben met extreme pollen. Geen fijne dag dus voor mensen met hooikoorts, want de pollenconcentratie bereikt een hoogtepunt vandaag.

Voor iedereen die zijn winterjas al heeft opgeborgen: haal deze maar weer te voorschijn. Morgen staan er onweer en zware windstoten in het binnenland op het menu. Later deze week wordt er één tot drie centimeter sneeuw voorspeld. Het wordt veel kouder en deze kou invasie wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied boven Scandinavië, dat arctische lucht onze kant op blaast. Wat betekent dit? De temperatuur zakt tot het nulpunt en er wordt neerslag verwacht, die kan vallen in de vorm van sneeuw.

In de nacht naar donderdag kan het vanuit het noordoosten gaan sneeuwen. Lokaal kan één tot drie centimeter vallen. Dit laagje sneeuw smelt waarschijnlijk donderdag weer weg, maar gedurende de dag kunnen er nog altijd van die niet zo fijne natte sneeuwbuien vallen.

Goed nieuws: vanaf zaterdag loopt de temperatuur weer op.