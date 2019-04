Beeld Michael Jackson bij McDonald’s weg

Het grote beeld van Michael Jackson staat na 23 jaar niet meer bij de McDonald’s in Best. Het beeld is dinsdagochtend verwijderd, bevestigt een woordvoerster van de fastfoodketen na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant. Eerder zei McDonald’s al zich te beraden over het lot van het beeld na de ophef rond de documentaire Leaving Neverland over het vermeende misbruik van de zanger.

,,We zijn een familierestaurant en we willen graag dat jong en oud hier plezierig en met een goed gevoel kunnen eten”, aldus de woordvoerster. Het verwijderen is ,,in goed overleg gedaan” met de franchisenemer en eigenaar van het Jackson-standbeeld. Het beeld wordt gedoneerd aan de fanclub van ‘The King of Pop’.

Als reactie op de documentaire werden eerder al standbeelden van de zanger in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken verwijderd.