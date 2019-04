Beelden in bedreigingszaak windmolens getoond

De politie toont dinsdagavond in Opsporing Verzocht bewakingsbeelden van een mogelijke verdachte van de bedreiging van een windmolenbouwer. De Drentse ondernemer die betrokken was bij de aanleg van een windmolenpark, is na de bedreiging uit het project gestapt.

De man deed tot tweemaal toe aangifte van bedreiging, na ontvangst van een dreigbrief en na storting van asbest op een plek in Delfzijl waar hij werkzaamheden uitvoerde.

Bij dat laatste project is tussen donderdag 14 februari 18.00 uur en vrijdag 15 februari 08.00 uur een fietser gesignaleerd. De beelden zijn volgens de politie afkomstig van een bewakingscamera in de buurt ,,en helaas van slechte kwaliteit”.

Ook komt de verspreiding van pamfletten met daarin bedreigingen aan het adres van provinciale bestuurders aan bod in het tv-programma van AVROTROS. Ook hier is er een verband met de aanleg van een windmolenpark.