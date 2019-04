Dijsselbloem naar Wageningse universiteit

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen University & Research (WUR). Dijsselbloem volgt Job Cohen op, die na zes jaar stopt, zo maakte de WUR dinsdag bekend.

Dijsselbloem kent de Wageningse universiteit goed: hij studeerde er in 1991 af in landbouweconomie. Tot 2002 was hij beleidsadviseur bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarna werd hij Tweede Kamerlid voor de PvdA, minister van Financiƫn (2012-2017) en voorzitter van de Eurogroep.