Drukker op de weg in eerste drie maanden 2019

Het was in de eerste drie maanden van 2019 drukker op de weg dan in dezelfde periode een jaar eerder. De filezwaarte, de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur, steeg met 7 procent, zo blijkt uit cijfers die ANWB dinsdag bekend heeft gemaakt.

Hoewel het winterweer uitbleef in januari, februari en maart, groeide de filezwaarte opnieuw. In de ochtendspits nam deze met 13 procent toe en in de avondspits met ruim 8 procent. Vooral in februari ondervond het verkeer fors meer hinder in vergelijking met vorig jaar.

De cijfers laten ook zien dat het fileprobleem zich steeds meer in de regio voordoet. Zo nam de filezwaarte in het oosten en zuiden van het land afgelopen drie maanden fors meer toe in vergelijking met de provincies in de Randstad.

De A16 van Breda naar Rotterdam staat op de eerste plaats in de file top 10 van de ANWB.