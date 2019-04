‘Geen dreiging richting Baudet door vrouw (21)’

Thierry Baudet heeft niets te vrezen van de 21-jarige vrouw die was aangehouden voor het bedreigen van de voorman van Forum voor Democratie (FVD) tijdens een betoging tegen racisme. In een door haar advocaat verspreide verklaring laat de vrouw weten dat er van haar ,,geen enkele dreiging uitgaat” naar Baudet.

De vrouw benadrukt dat ze niet vindt dat Baudet moet doodgeschoten worden of dat de politicus een andere vorm van geweld moet worden aangedaan.

De vrouw werd vorige week maandag aangehouden nadat op sociale media beelden van een demonstratie tegen racisme in Amsterdam waren verschenen die als bedreigend konden worden ervaren. Ze had zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar had gemaakt en scandeerde ,,Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”.

Vorige week dinsdag kwam de vrouw vrij. Ze moet op 9 april voor de politierechter verschijnen.