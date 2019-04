Mazelen uitbraak in kinderdagverblijf Den Haag

In een kinderdagverblijf in Den Haag is deze week bij drie kinderen onder de vier jaar mazelen vastgesteld. In een reactie aan de Volkskrant laat de GGD Haaglanden weten dat er zeker een kans is dat er een verdere verspreiding gaat plaatsvinden. Bij een vierde kind zijn al serieuze bedenkingen.

Zoals het er nu naar uitziet, heeft een van de kinderen de mazelen opgelopen in het buitenland. Bij terugkomst in Nederland zijn de andere kinderen besmet. Geen van de kinderen was ingeënt tegen de ziekte, maar dat komt ook doordat niet alle besmette kindjes al ouder waren dan veertien maanden. Dit is de leeftijd waarop kinderen de bmr-vaccinatie krijgen toegediend. Dit is de vaccinatie die beschermt tegen de mazelen.

De mazelen komen de laatste tijd vaker voor. De vaccinatiegraad daalt in veel landen, waardoor het virus zich makkelijker kan verspreiden. Zo zijn er grootschalige uitbraken in Roemenië, Oekraïne, Frankrijk, Engeland, Griekenland en andere Zuid-Europese landen. In 2018 steeg in Europa het aantal mensen dat mazelen kreeg van 24.000 naar 41.000.

Met deze drie nieuwe meldingen erbij zitten we momenteel op twaalf patiënten met mazelen in Nederland. Dit is hoger dan gebruikelijk, aldus het RIVM. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, die begint met koorts, hoesten, verkoudheid en oogontsteking. Een paar dagen later volgen de rode vlekken.