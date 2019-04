OM: 5 jaar en tbs voor verkrachten jongemannen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Lelystad voor het drogeren en verkrachten van twee jongemannen. Daarnaast zou hij kinderporno in bezit hebben gehad.

De 46-jarige Walter K. gaf dinsdag in de rechtbank in Leeuwarden toe op de avond van 17 augustus aan een van de jongemannen te hebben gezeten. Hij had eerst stiekem ghb in een biertje gedaan. De jongeman verbleef bij de verdachte op een camping bij Meppel. Hij wist te ontsnappen en deed aangifte. Bij K. trof de politie een telefoon aan met daarop WhatsApp-berichten naar een andere man, verstuurd op de bewuste avond. Daarin spreekt hij over het willen vastbinden, verkrachten en wurgen van de jongeman.

K. ontkent dat hij tussen 2014 en 2017 in Lelystad ook driemaal een andere jongeman heeft gedrogeerd en verkracht. Volgens deskundigen is de verdachte zwakbegaafd en is de kans op herhaling groot.