‘Rijk moet begroting Curaçao op orde brengen’

Het Rijk moet ingrijpen om de begroting van Curaçao op orde te brengen. Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) dat de Rijksministerraad adviseert over te gaan tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao. Daarmee kan Den Haag het eiland dwingen bezuinigingen door te voeren.

Het advies is maandag gegeven aan premier Mark Rutte, die naar alle waarschijnlijkheid het advies opvolgt. Hij zal dat doen als voorzitter van de Rijksministerraad, dat is het Nederlandse kabinet aangevuld met drie leden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het Cft is opgericht om de begroting van de Caribische gebieden van het Koninkrijk te controleren.

Probleem is dat inkomsten en uitgaven van Curaçao niet in evenwicht zijn en het financieel beheer niet op orde is. Al sinds 2016 zijn er zorgen over de financiën van het land. Er was in 2017 en 2018 bij elkaar een tekort van 180 miljoen gulden (ongeveer 90 miljoen euro). Voor 2019 dreigt een tekort van 100 miljoen gulden (50 miljoen euro).

De regering van Curaçao wil dat Rutte toestaat dat er een tekort is op de begroting van 2019. Daarbij wil ze gebruikmaken van een regeling die vorig jaar werd toegepast op Sint Maarten. Nadat orkaan Irma in 2017 veel gebouwen en de luchthaven had verwoest, waren er minder inkomsten voor de regering van Sint Maarten en kon de begroting van 2018 niet sluitend zijn.

De huidige economische ineenstorting van Venezuela is net zo’n grote ramp, stelt de regering. Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath heeft de crisis in Venezuela negatieve gevolgen voor 25 procent van de Curaçaose economie en kan de begroting daarom ook niet sluitend zijn, tenzij er veel te drastisch wordt bezuinigd.