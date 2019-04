Ruim 100 Nederlanders in Koerdische kampen

Meer dan honderd Nederlanders zitten vast in Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen en in gevangenissen daar. Volgens de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD gaat het om 40 volwassen Syriëgangers en 65 kinderen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat.

Twee weken geleden ging het nog om 25 volwassenen en 40 kinderen. Enkele weken daarvoor zaten 15 volwassenen en 25 kinderen vast. De stijging komt waarschijnlijk door de strijd om Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat (IS).

In de afgelopen jaren zijn ongeveer 300 Nederlanders uitgereisd naar Syrië, om zich aan te sluiten bij jihadgroepen als Islamitische Staat en al-Qaeda. Van hen zijn 90 overleden en 60 teruggekeerd naar Nederland. Zo’n 30 Nederlanders vechten nog voor al-Qaeda. 60 Nederlanders zijn waarschijnlijk nog ergens in Syrië actief voor de restanten van IS, maar zo’n 12 van hen zijn mogelijk overleden.

In het kielzog van de volwassenen zitten ook ongeveer 200 kinderen van Nederlanders in Syrië. Het grootste deel is daar geboren, een klein deel is vanuit Nederland meegenomen. Zo’n 50 kinderen zitten nog steeds bij al-Qaeda en ongeveer 55 kinderen zitten op andere plekken in Syrië. Ongeveer 20 volwassen Nederlandse jihadisten zitten momenteel in Turkije, evenals zo’n 30 kinderen.