Willeke Dost-speurder verdacht van opruiing

De politie in Drenthe heeft schoon genoeg van de zoekacties van burger Jan Huzen, die op eigen houtje de vermissing van Willeke Dost onderzoekt. Het destijds 15-jarig meisje verdween in 1992 spoorloos. De Drent heeft ondanks waarschuwingen van de politie opnieuw mensen opgeroepen om te gaan graven in de buurt van de boerderij in Koekange, waar het meisje voor haar verdwijning bij een pleeggezin woonde.

,,De maat is nu vol. Huzen wordt snel aangehouden als hij zichzelf niet alsnog meldt”, aldus de politie. Huzen wordt verdacht van opruiing. De politie zegt het ,,zonder twijfel belangrijk” te vinden dat burgers de politie helpen, maar ,,dat moet wel constructief gebeuren en dat betekent dat mensen zich aan de regels moeten houden.” Het perceel is particulier eigendom en mag dus niet zomaar worden betreden zonder toestemming van de eigenaar.

Huzen erkent dat hij een oproep op Facebook heeft geplaatst. ,,Want het duurt maar en duurt maar. En mensen uit de achterban vragen mij voortdurend hoe het ervoor staat. Op een gegeven moment moet er dan iets gebeuren”, zei hij dinsdagmiddag. Volgens Huzen hadden zich 350 mensen aangemeld. Hij had gehoopt dat justitie hierdoor zelf een nieuwe zoekactie zou beginnen. ,,Dat ze zouden zeggen: we kunnen beter zelf graven dan 350 man arresteren.”

Volgens Huzen heeft onderzoek met speurhonden en een zogeheten grondradar eind vorig jaar voldoende aanwijzingen opgeleverd om op een specifieke plek te gaan graven. De politie ziet dat anders en constateerde dat aangetroffen ‘verstoringen’ in de grond niets bijzonders zijn en op ieder boerenerf voorkomen.

Een coldcaseteam blijft zich bezighouden met de zaak, maar er komt geen nader onderzoek op het terrein, meldde de politie begin februari.