Zorgen over onmenselijke straffen in Brunei

Nederland is zeer bezorgd over het plan van het islamitische land Brunei om ,,onmenselijke straffen” op te gaan leggen, zoals dood door steniging. Het is een ernstige schending van de internationale mensenrechten, vindt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Hij roept Brunei op de straffen niet in te voeren. De minister sluit zich aan bij de oproep van de Verenigde Naties (VN). De VN-mensenrechtenchef tikte het Aziatische land al op de vingers voor de ,,wrede en inhumane” wetgeving die vanaf woensdag van kracht moet worden.

Duitsland riep de ambassadeur van Brunei op het matje omdat dat land mogelijk de doodstraf invoert voor homo’s die seks hebben. Dat gaat ook gelden voor overspel en het beledigen van de moslimprofeet Mohammed.

Acteur George Clooney roept uit protest op tot een boycot van de luxehotels van de heerser van Brunei in bijvoorbeeld Londen en Los Angeles.