Dekker: de overheid is tekortgeschoten

De overheid is bij de behandeling van Michael P. tekortgeschoten. Bij de behandeling van de man die door de rechtbank is veroordeeld voor de moord op Anne Faber was ,,te weinig oog voor de risico’s van de samenleving”. Dat zei minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in het debat over de kwestie.

,,Dit had niet mogen gebeuren”, aldus Dekker, die direct aan het begin diep door het stof ging. Hij stelde hardop de vraag of Faber nog had geleefd, als er niet op verschillende momenten fouten waren gemaakt. ,,Dat is een moeilijke vraag, die ook aan mij knaagt. Zeker weten doen we het niet.”

Dekker benadrukte dat hij politiek eindverantwoordelijke is. ,,En ik voel die verantwoordelijkheid in elke vezel.”

De Tweede Kamer wil dat er niet alleen goed naar de fouten in deze zaak wordt gekeken, maar ook in andere, zoals de moord op Els Borst of die in de Amsterdamse metro in 2017. Ook in die zaken was er onvoldoende zicht op de risico’s voor de samenleving die uitging van bepaalde personen met psychische problemen. Een van de overlappende problemen is een slechte informatieoverdracht tussen de zorgsector en justitie, zeggen meerdere Kamerleden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zou moeten kijken naar de overlap tussen deze zaken, zo redeneert de Kamer. Dekker benadrukte dat de OVV over zijn eigen onderzoeken gaat, maar vindt een breder onderzoek naar de systeemproblemen wel een goed idee.

Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Attje Kuiken (PvdA) zijn bezorgd over een gebrek aan urgentie. Groothuizen verwees daarbij naar de commissie die de moord op Els Borst onderzocht. De voorzitter van die commissie, Rein Jan Hoekstra, stipte het gebrek aan urgentie eerder ook al aan. ,,Je ziet die urgentie telkens wegebben, totdat er weer een moord wordt gepleegd die je wellicht had kunnen voorkomen”, aldus Hoekstra vorig jaar in een interview met de Volkskrant.

Tegenover de PVV onderstreepte Dekker nog eens dat hij de enige bestuurlijk verantwoordelijke is in deze zaak. ,,U moet mij aanspreken.” De minister wilde niet ingaan op de wens van PVV-Kamerlid Gidi Markuszower om personeelsleden te straffen die fouten hebben gemaakt in de zaak rond Anne Faber. Dekker voegde er aan toe dat hij niet alleen de regelgeving wil verbeteren, maar ook de cultuur in de forensische zorg.