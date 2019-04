Dekker: vrijheden 24 gedetineerden ingetrokken

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft niet van 21, maar van 24 gedetineerden onterecht toegekende vrijheden ingetrokken naar aanleiding van de vernietigende rapporten over de moord op Anne Faber. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer. De drie werden in een eerdere brief van Dekker ,,abusievelijk niet vermeld”, schrijft hij. De drie zijn teruggehaald naar een gevangenis.

Vorige week liet Dekker weten dat van 21 mensen vrijheden waren ingetrokken. Bij acht gebeurde dat omdat het dossier niet volledig was. De overige dertien hadden volgens de regels nog geen vrijheden mogen hebben. Die vrijheden zijn ingetrokken, maar de dertien konden wel in een forensische kliniek blijven. Waarom de drie die Dekker in zijn nieuwste brief noemt niet in een kliniek konden blijven, maar terug moesten naar de gevangenis, wil het ministerie niet zeggen.

Dekker schrijft verder dat hij al bij zijn aantreden in 2017 wist dat vrijheden werden toegekend aan gedetineerden die vastzaten voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, die daar eigenlijk niet voor in aanmerking mochten komen. Pas toen hij de onderzoeksrapporten over de moord op Anne Faber te zien kreeg, werd hem duidelijk dat daar ,,enkele serieuze kwetsbaarheden” aan kleefden.