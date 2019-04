Johan Derksen in ziekenhuis na val van trap

Johan Derksen ligt in het ziekenhuis met een hersenschudding en moet de komende uitzendingen van Veronica Inside missen. Hij is thuis van de trap gevallen en brak daarbij ook een arm. Ook heeft Derksen breuken in zijn gezicht.

Dit maakte presentator Wilfred Genee woensdag bekend in de radioversie van Veronica Inside. De analist van Veronica Inside is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

,,Hij is lange tijd buiten westen geweest, maar op een gegeven moment is hij bijgekomen, aldus Genee. Volgens de presentator is Derksen er slecht aan toe.

Nooit eerder miste Derksen een uitzending van Veronica Inside, Voetbal Inside of Voetbal International. Jan Boskamp vervangt Derksen in de uitzending van komende vrijdagavond, direct na de interland van de Oranje leeuwinnen tegen Mexico.