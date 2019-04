1745 herten afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft in totaal 1745 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Tussen 10 december en 1 april schoten boswachters en jagers de herten dood, om de populatie te verkleinen.

Van de 1745 herten waren er 8 gewond, meldt Staatsbosbeheer. Vlees van 1235 edelherten is ter consumptie aangeboden.

Het doel is een populatie van 490 herten te handhaven in het natuurgebied. Om dat te bereiken, hadden er 1800 herten moeten worden gedood. Vanaf 1 september wordt het jachtseizoen weer geopend. De provincie Flevoland wil dat Staatsbosbeheer voor 1 januari de populatie heeft teruggebracht naar 490 edelherten.

Het afschieten wordt tussen 1 april en 1 september gestaakt, vanwege het broedseizoen van de vogels in het gebied. In oktober is de bronsttijd van de edelherten. Daarom worden de dieren dan ook niet gedood.

De afgelopen maanden zijn ook een gewond heckrund en twee verzwakte konikpaarden afgeschoten. Daarnaast zijn 29 paarden naar natuurgebieden in Spanje vervoerd. 150 konikpaarden gaan in juni naar Wit-Rusland.

Meerdere actievoerders tegen het afschieten zijn veroordeeld tot werkstraffen. Vijf mensen werden gestraft voor het plaatsen van een verdacht pakket voor het provinciehuis in Flevoland. Een man kreeg 20 uur werkstraf, omdat hij de directeur van Staatsbosbeheer ,,de kampbeul van de doodsvaardersplassen” noemde.

Ook hebben mensen meerdere keren illegaal voedsel geplaatst in het natuurgebied, omdat ze bang waren dat de dieren verhongerden.