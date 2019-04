Advocaten eisen opheldering over inreisverbod

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) wil van minister Ferd Grapperhaus (Justitie) opheldering over het ‘inreisverbod’ voor de Verenigde Staten voor Nederlandse advocaten. De NVSA wil weten of er Nederlandse instanties zijn betrokken bij de weigering van de Amerikaanse autoriteiten strafadvocaat Serge Weening toe te laten, zegt Geertjan van Oosten, secretaris van de NVSA. ,,Dit kan echt niet”, zegt hij, ,,en moet zo snel mogelijk stoppen.”

Woensdag werd bekend dat Weening niet welkom is in de VS. Hij heeft het sterke vermoeden dat dit komt doordat hij als advocaat verdachten van terreurzaken bijstaat. Van Oosten acht dat heel goed mogelijk. ,,Ik ben zelf onlangs ook in Amerika geweest en heb op mijn ESTA-aanvraag gewoon ingevuld dat ik advocaat ben. Geen probleem.” Van Oosten heeft geen terreurverdachten in zijn advocatenpraktijk.

Het vragen van reistoestemming naar de VS is verplicht. Dit gaat via een zogeheten ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Weening probeerde na de weigering op basis van het door hem ingevulde ESTA-formulier alsnog een visum te krijgen, maar ook dat kreeg hij niet. Weening treedt als advocaat onder meer op in de zaak van de groep mannen die vorig jaar werd opgepakt voor het beramen van een aanslag op een evenement.

Eerder werd al bekend dat Belgische ‘terreuradvocaten’ Amerika niet in konden. Dat Nederlandse advocaten nu ook toegang wordt geweigerd noemt de Nederlandse Orde van Advocaten ,,verontrustend”. Ook de orde heeft minister Grapperhaus erop aangesproken. Ook is er contact gezocht met Europese en Amerikaanse beroepsorganisaties voor advocaten.