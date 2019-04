Afsluitdijk mogelijk soms open voor fietsers

De Afsluitdijk gaat de komende drie jaar op de schop en daarom wordt de verbinding afgesloten voor fietsers. Dat leidde tot veel protest. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onderzoekt nu of er toch fietsers over de dijk kunnen.

,,Ik onderzoek of met tijdelijke voorzieningen op een aantal dagen in het hoogseizoen fietsen over de Afsluitdijk veilig mogelijk kan worden gemaakt”, schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Dat zal alleen kunnen als er geen werkzaamheden zijn en fietsers veilig langs bouwplaatsen kunnen.

De Afsluitdijk zal ,,indien mogelijk” wel gedeeltelijk open zijn voor fietsers mits de veiligheid gegarandeerd kan worden. Op het deel dat afgesloten is zullen fietsers dan gebruik kunnen maken van de fietsbus waarin de tweewieler kan worden meegenomen.

De Afsluitdijk wordt een van de grootste bouwputten van Nederland. Er komen extra spuisluizen en pompen. Verder wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Van Nieuwenhuizen hoopt deze maand nog duidelijkheid te kunnen geven aan de fietsers.