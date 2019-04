Locatieverbod schutter Mijdrecht was opgeheven

De man die waarschijnlijk deze week een vrouw in Mijdrecht heeft doodgeschoten, was afgelopen februari door de rechter vrijgesproken van stalking van deze vrouw. Het locatie- en contactverbod dat de 54-jarige man uit Zegveld had, verviel ook daarmee. De man is dinsdag dood gevonden in de berm aan de Amstelkade in Wilnis. Hij had zelfmoord gepleegd.

De vrouw had in september vorig jaar aangifte gedaan van stalking en belediging in de periode van mei tot september 2018. De man kreeg twee maanden later door het Openbaar Ministerie (OM) een locatie- en contactverbod opgelegd. De rechtszaak diende afgelopen februari voor de politierechter. Die sprak de man vrij. De vrouw was niet in beroep gegaan tegen deze uitspraak.

Het onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van de man bij de dood van de vrouw in Mijdrecht deze week wordt voortgezet, laat het OM weten.